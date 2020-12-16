ЄС розгляне питання схвалення вакцини від коронавірусу 21 грудня

Після проведення інтенсивної роботи та отримання додаткової інформації про вакцину від її розробників, комітет вирішив зібратися раніше, ніж планувалося.

Європейське агентство з питань лікарських препаратів (EMA) розгляне питання схвалення вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech, на засіданні 21 грудня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті EMA.

Спочатку засідання було призначене на 29 грудня, але після проведення інтенсивної роботи та отримання додаткової інформації про вакцину від її розробників, комітет вирішив зібратися раніше.

Як зазначається у повідомленні, в разі необхідності комітет може зібратися 29 грудня, як планувалося спочатку.

Нагадаємо, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

Сьогодні у Канаді розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусної недуги COVID-19.