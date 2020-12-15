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Лукашенко заявив, що Білорусь планує створити власну COVID-вакцину

За його словами, в Білорусі закуповуватимуть готову закордонну вакцину, налагодять виробництво російської, а також займуться розробкою власної.

Лукашенко заявив, що Білорусь планує створити власну COVID-вакцину
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Білорусь планує розробку власної вакцини від коронавірусу.

Про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.

"Я дуже радий, що наші вчені замахнулися на виробництво власної вакцини. Переконаний, що ми від цієї зарази (коронавірусу - ред.) нікуди не подінемося. Вона залишиться з нами, як грип. Значить, нам потрібна буде вакцина. Треба свою розробити, фахівці є", - сказав Лукашенко.

За його словами, в Білорусі закуповуватимуть готову закордонну вакцину, налагодять виробництво російської, а також займуться розробкою власної.

На створення вакцини може піти 5 млн рублів (понад 1,9 млн доларів).

Нагадаємо, у квітні Лукашенко заявив, що глобальні гравці можуть використовувати світову кризу, спричинену спалахом коронавірусу, зі своєю метою - щоб розділити світ.

У червні Лукашенко назвав всесвітню пандемію коронавірусу "коронапсихозом" і закликав співвітчизників не "напружуватися" через це.

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