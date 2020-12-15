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Путін привітав Байдена з перемогою на виборах

Путін висловив упевненість, що Росія і США сприятимуть вирішенню проблем, з якими стикається світ.

Путін привітав Байдена з перемогою на виборах
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США після відповідного голосування колегії виборників

Про це повідомила пресслужба президента РФ.

"У телеграмі В.Путін побажав обраному президенту всіляких успіхів і висловив упевненість, що Росія і США, що несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, попри розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ", - йдеться в повідомленні.

Президент Росії зазначив, що з урахуванням цього російсько-американське співробітництво, засноване на принципах рівноправності і взаємної поваги, відповідало б інтересам народів обох країн і всього міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, Байдена привітали лідери багатьох країн, але Росія зволікала із цим. Китай також довго не висловлював свою позицію щодо попередніх результатів, аж поки 13 листопада представник МЗС КНР не повідомив, що Китай поважає вибір американського народу. Згодом голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав вітання кандидату в президенти США Джо Байдену з перемогою на виборах. Він висловив сподівання на розвиток взаємовигідного співробітництва. 

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