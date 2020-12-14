У Великій Британії виявили новий різновид COVID-19

Влада Великої Британії виявила новий різновид коронавірусу і зв'язала з нею швидке поширення захворювання на південному сході Англії.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на главу МОЗ Метта Хенкока.
"Ми ідентифікували новий різновид коронавірусу. Це може пояснити швидке поширення (вірусу - ред.) на південному сході Англії ... Ми в даний час ідентифікували понад тисячу випадків з цим різновидом, головним чином на півдні Англії", - сказав Хенкок.
Він зазначив, що Лондон вже поінформував ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.
Він також вважає невисокою ймовірність того, що новий вид хвороби виявиться стійким до розробленої вакцини.
З початку пандемії на території Великої Британії на коронавірус захворіли більше 1,8 млн осіб, понад 64 тис. померли.
У Великій Британії 8 грудня офіційно стартувала програма вакцинації. Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19, стала 90-річна британка Маргарет Кінан.