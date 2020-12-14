У світі зафіксували перший випадок смерті від COVID-19 серед лідерів держав
У світі зафіксували перший випадок смерті від COVID-19 серед лідерів держав
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову
​"Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою" (оновлено)
​"Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою" (оновлено)
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Легализация Байдена. Что такое Коллегия выборщиков и как она голосует
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Друг Путіна отримав контроль над "Масандрою" в окупованому Криму (оновлено)
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google
ГоловнаСвіт

У Великій Британії виявили новий різновид COVID-19

Лондон вже поінформував ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.

У Великій Британії виявили новий різновид COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые выступает c в парламенте в качестве премьер-министра в Палате общин,Лондон,
Фото: EPA/UPG

Влада Великої Британії виявила новий різновид коронавірусу і зв'язала з нею швидке поширення захворювання на південному сході Англії.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на главу МОЗ Метта Хенкока.

"Ми ідентифікували новий різновид коронавірусу. Це може пояснити швидке поширення (вірусу - ред.) на південному сході Англії ... Ми в даний час ідентифікували понад тисячу випадків з цим різновидом, головним чином на півдні Англії", - сказав Хенкок.

Він зазначив, що Лондон вже поінформував ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.

Він також вважає невисокою ймовірність того, що новий вид хвороби виявиться стійким до розробленої вакцини.

З початку пандемії на території Великої Британії на коронавірус захворіли більше 1,8 млн осіб, понад 64 тис. померли.

У Великій Британії 8 грудня офіційно стартувала програма вакцинації. Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19, стала 90-річна британка Маргарет Кінан.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також