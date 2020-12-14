У Мінську 14 грудня люди похилого віку зібралися біля Червоної церкви на 11-й Марш мудрості, протестуючи проти насильства та беззаконня.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, станом на 16.30 силовики затримали близько 40 учасників маршу. Затриманих доставили до відділку міліції.

Близько сотні пенсіонерів прийшли в центр столиці Білорусі з національними прапорами. Проспект Незалежності був перекритий, тому вони почали водити хоровод навколо ялинки і кричали "Йди!", "Живе Білорусь!"

Силовики вимагали від людей розійтися.

Мінський метрополітен закрив вхід у вестибюль станції "Площа Леніна" з боку площі Незалежності.

Після цього площу оточили жовті автобуси і мікроавтобуси з силовиками, хоровод розігнали, учасників акції протесту затримали і забрали в автобуси.

Після затримань відкрили вхід на станцію метро "Площа Леніна".

Навколо ялинки на майдані Незалежності залишилися тільки силовики.

На плошчы Незалежнасьці засталіся толькі сілавікі — удзельнікаў «маршу мудрасьці» затрымалі



Пасьля завяршэньня затрыманьняў адкрылі ўваход на станцыю мэтро «Плошча Леніна».



Як піша @majakrainabelarus затрымалі ўсіх, каго маглі, а адпусьцілі толькі Яна Грыба і Ніну Багінскую pic.twitter.com/w2lDl2KHK1 — Радыё Свабода (@svaboda) December 14, 2020

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

Тим часом Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".