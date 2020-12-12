Сьогодні - рівно рік як затримали музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та волонтера Яну Дугарь.

У Києві пройшла акція "Похорон правосуддя" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Захід організували громадські організації "Free Dr Kuzmenko", "Free Riff", "Правотворець", та інші.

"Це річниця, утримання Андрій Антоненко за ґратами, початку абсурдного переслідування Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, річниця знищення прав та свобод людини в Україні за політичною мотивацією", - йдеться у повідомленні на сторінці організаторів.

Учасники акції пройшли від перехрестя вулиць Банкова та Інститутської до Офісу президента, щоб символічно "поховати" правосуддя та справедливість. Вони принесли з собою квіти та лампадки, а акож пластикові траурні квіти та вінки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Після "поховання правосуддя" на Банковій мітингувальники також відвідали МВС та Офіс генпрокурора.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак, 12 грудня підозрюваними правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив лікарку Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою. 18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

10 грудня суд залишив Антоненка під вартою до 7 лютого 2021 року.