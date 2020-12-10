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Справа Шеремета: Андрія Антоненка залишили під вартою до 7 лютого

Засідання в Шевченківському суді Києва завершилось.

Справа Шеремета: Андрія Антоненка залишили під вартою до 7 лютого
Фото: Lb.ua

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка ще на два місяці - до 7 лютого 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні спільноти Free Riff.

"Засідання в Шевченківському суді Києва закінчилось. Головуюча суддя Голуб О.А., суддя Антонюк М.С. Залишили Андрія Антоненка під вартою до 7 лютого 2021", - сказано у повідомленні.

Сьогодні, 10 грудня, Шевченківський райсуд мав розглядати справу Шеремета по суті, проте заслуховував клопотання прокурора та адвокатів про продовження та відповідно зміну запобіжних заходів обвинуваченим військовому музиканту Андрію Антоненку, хірургу та волонтеру Юлії Кузьменко та військовому медику Яні Дугарь.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. 

11 серпня Апеляційний суд відпустив лікарку Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

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