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У "Борисполі" попередили про можливі зміни в розкладі рейсів через ожеледицю

Наразі аеропорт "Бориспіль" продовжує роботу.

У "Борисполі" попередили про можливі зміни в розкладі рейсів через ожеледицю
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт *Бориспіль*

У зв'язку зі складними погодними умовами в Міжнародному аеропорті "Бориспіль" деякі рейси здійснили посадку в резервних аеропортах або ухвалили рішення повернутись в аеропорти вильоту. 

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Зазначається, що станом на 20:30 відмовилися від посадки в аеропорту шість літаків, а саме рейси: Белавіа - BRU845, LOT - LOT7KU,  Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC 124.

Рішення скористатись резервним аеропортом і змінити запланований маршрут ухвалює виключно командир літака, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі аеропорт "Бориспіль" працює та постійно здійснює обробку перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги.

"Просимо враховувати можливі зміни в розкладі рейсів. Перевірити інформацію можна на онлайн табло  аеропорту та онлайн табло на сайті авіакомпанії", - сказано у повідомленні.

Наразі в Києві спостерігається суттєве погіршення погодних умов: дощ за температури повітря нижче нуля, на дорогах ожеледиця.

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