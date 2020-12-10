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Двох людей підозрюють у спробі підкупу голови Держгеокадастру

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол. США.

НАБУ та САП повідомили про підозру в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особі-посереднику, які намагалися підкупити голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Фото: nabu.gov.ua

"Детективи НАБУ та працівники ГУБКОЗ СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 9 грудня 2020 року викрили підозрюваних "на гарячому" — у момент спроби підкупу керівника Держгеокадастру при передачі йому частини неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол. США. За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. США голові Держгеокадастру передали ще у листопаді 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол. США.

За версією слідства, один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. 

"Відтак не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу. Розслідування зазначених фактів НАБУ розпочали у вересні 2020 року за заявою голови Держгеокадастру Романа Лещенка щодо пропозиції надання йому неправомірної вигоди", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, позавчора Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили "на гарячому" чергову спробу підкупу голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Цього разу експосадовець АТ "Миколаївобленерго", 70% акцій якого належать державі, запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. доларів США за призначення на посаду керівника цього підприємства.Крім того, експосадовець пообіцяв після призначення щомісячно надавати 200 тис. доларів США як частину "тіньового" прибутку, отриманого на своїй посаді.

У липні НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонду держмайна. Тоді зазначалося, що це друга викрита НАБУ спроба підкупу Дмитра Сенниченка.

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