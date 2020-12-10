Президента Національної академії аграрних наук України підозрюють в одержанні хабара

Офіс генпрокурора повідомив про підозру в одержанні неправомірної вигоди президенту Національної академії аграрних наук України.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, президент НААН отримав у користування автомобіль за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків Національної академії аграрних наук України та подальшу передачу матеріалів із цього питання на розгляд Президії НААН", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Президента НААН підозрюють у межах ч.3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зараз посаду президента НААН обіймає Ярослав Гадзало.

Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці викрили керівництво Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів у привласненні майна та отриманні неправомірної вигоди. Поліцейські зафіксували також розтрату земельних угідь, які перебували у віданні установ НААН України. За "кришування" злочинної діяльності керівництво НААН отримувало неправомірну винагороду, в тому числі елітного позашляховика.

Раніше повідомляли, що Служба безпеки України виявила схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук. Обшуки проводили для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном НААНУ.