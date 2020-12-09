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Російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат і поранень немає.

Російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

З початку поточної доби, 9 грудня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

По українських позиціях неподалік Талаківки окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем, а поблизу Авдіївки - із автоматичного станкового гранатомета. Для коригування вогню з АГС ворог застосував безпілотники типу "квадрокоптер" зі сторони Мінерального.

Українські військові збили БПЛА бойовиків зі стрілецької збої після перетину ним лінії розмеження.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Також, військові виявили факт інженерного обладнання позицій у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне. Так, біля Луганського для цього бойовики здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

Нагадаємо, станом на липень 2020 року українські військові отримали 1,9 млн гривень за знищення російської техніки.

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