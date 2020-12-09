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Мінреінтеграції просить додати кримськотатарську мову у Google Translate

Також розробляється новий сайт міністерства де вся офіційна інформація буде дублюватися кримськотатарською.

Мінреінтеграції просить додати кримськотатарську мову у Google Translate
Фото: blog.allo.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України звернулося до корпорації Google LLC з проханням включити кримськотатарську мову у сервіс Google Translate.

Про це йдеться у листі Мінреінтеграції за підписом віцепрем’єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на адресу корпорації та її офісу в Україні.

У листі наголошується, що кримськотатарська мова (Qırımtatar tili, лат. Crimean Tatar language) "є мовою одного з корінних народів України та невід’ємним елементом її ідентичності та етнокультурної цілісності".

"Переконані, що інтеграція кримськотатарської мови до сервісу Google Translate сприятиме збільшенню кількості носіїв кримськотатарської мови, забезпечить сприятливі умови для розширення сфер застосування мови, зокрема, шляхом її популяризації за межами етнічної групи, стимулюватиме вивчення кримськотатарської мови представниками інших етносів, що в кінцевому результаті стане великим внеском в культурну спадщину корінного кримськотатарського народу та України в цілому", - зазначив Резніков.

Наразі розробляється новий сайт Мінінтеграції, де вся офіційна інформація міністерства буде дублюватися також і кримськотатарською.

У міністерстві усвідомлюють, що зараз обсяг кримськотатарських текстів та ресурсів у мережі Інтернет може бути недостатнім, аби зробити кримськотатарську мову готовою до автоматичної інтеграції в системи машинного перекладу. Тому Україна готова долучитися та сприяти перекладу слів або фраз через можливості сервісу Google Translate Community.

В Україні кримськотатарською мовою розмовляють більше 300 тис. громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також у невеликих громадах США та Канади. Разом з тим, згідно з класифікацією ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, 2010), кримськотатарська мова належить до мов, які знаходяться під загрозою.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН на своїй 74-й сесії ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією. Крім того, було проголошено період 2022-2032 років "Міжнародним десятиріччям мов корінних народів" з метою привернення уваги до проблеми втрати таких мов.

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