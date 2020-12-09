Керівництво Умані запросили до Ізраїлю для діалогу про паломництво

Посол України в Ізраїлі обговорив з мером Умані перспективи співпраці в економічній та туристичній галузях.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук обговорив з мером Умані Іриною Плетньовою релігійний туризм і перспективи україно-ізраїльського співробітництва.

Про це повідомляє Посольство України в Ізраїлі у фейсбуці.

"Були обговорені питання, пов'язані з щорічним паломництвом хасидів на могилу цадика Нахмана - модернізація міської інфраструктури, залучення ізраїльських інвестицій в розвиток міста та туристичну галузь області. Також сторони приділили увагу перспективам співпраці в економічній та туристичній галузях", - йдеться в повідомленні.

Посол передав Плетньовій запрошення здійснити робочий візит делегації міської ради в Ізраїль для продовження діалогу з питання паломництва до Умані.

Співрозмовники також домовилися активізувати співпрацю між містом Умань та містами-побратимами - Цфатом, Ашкелоном і Нацерет-Ілітом.

Нагадаємо, хасиди всього світу зустрічатимуть Новий рік за іудейським календарем у період з 29 вересня по 1 жовтня. Щорічні культові заходи з нагоди Рош га-Шана відбуваються на могилі цадика Нахмана в Умані та в приміщенні місцевої синагоги, куди в цей час з'їжджаються тисячі хасидів.

Цього року через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження уряди України й Ізраїлю закликали паломників утриматися від відвідин Умані на свято Рош га-Шана. В Україну заборонили в'їзд до 28 вересня, однак, все одно до Умані намагалися потрапити тисячі паломників.