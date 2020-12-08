Економічний потенціал Вінниччини буде презентований в Ізраїлі

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук і мер Вінниці Сергій Моргунов визначили заходи щодо презентації економічного та інвестиційного потенціалу Вінницької області для ізраїльських інвесторів.

Про це повідомляється на сторінці посольства у фейсбуці.

"В рамках онлайн зустрічі сторони обговорили перспективи поглиблення співпраці між Україною та Ізраїлем в економічній сфері, зокрема, у сільськогосподарській (експорт агропродукції, спільні дослідження) і промисловій галузях. Посол і міський голова також домовилися провести спільні заходи щодо презентації в Ізраїлі економічного та інвестиційного потенціалу Вінницької області", - йдеться в повідомленні.

У посольстві також відзначили, що були обговорені можливості впровадження в Вінниці ізраїльських технологій Smart City.

"В якості перспективного напряму взаємовигідної співпраці було визначено залучення ізраїльських інноваційних компаній до роботи в діючих у місті двох інноваційно-технологічних парках. Під час розмови співрозмовники також окреслили напрямки співпраці у сфері освіти, культури та медичного туризму", - зазначили у посольстві.

Нагадаємо, 2 грудня посол Корнійчук провів онлайн зустріч з Хмельницьким міським головою Олександром Симчишиним і обговорив з ним перспективи ізраїльських інвестицій та активізацію взаємин між містами-побратимами.

З 1 січня 2021 року запрацює зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.