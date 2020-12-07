Кулеба впевнений, що Маркарова стане ефективним послом в США і буде "не просити гроші, а шукати"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що ексміністерка фінансів Оксана Маркарова буде ефективним послом у США.

Про це голова МЗС розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що вірчі грамоти посол Маркарова має вручати вже новому президенту США, тому вступить на свою посаду вже після інавгурації.

"Зараз все в руках США. Вони розглядають наш запит на її агреман. Поки ми його не отримали, говорити про якісь часові рамки немає сенсу", - пояснив міністр.

На питання, чи не зведуться україно-американські відносини тільки до питань фінансової допомоги, Кулеба відповів, що це - "надумана проблема".

"Я абсолютно переконаний, що Оксана Маркарова буде ефективним послом в США. І на політичному треку, і на військово-технічному треку, і в питаннях торгівлі та інвестицій, і в питанні взаємодії з МВФ, який за іронією долі теж розташований у Вашингтоні...", - сказав голова МЗС.

На питання, чи не "заслали" Маркарову у США, "щоб вона там просила грошей", Кулеба наголосив, що послів призначають не просити гроші, а шукати.

"Взагалі-то, ми всіх послів засилаємо, зокрема для того, щоб вони шукали гроші – не просили, а шукали. Що таке пошук грошей? Це і залучення інвестицій, і збільшення обсягів торгівлі, відкриття нових ринків для українських компаній, і взаємодія з фондами та міжнародними фінансовими інституціями. Скоро вийде одне українське соцопитування, і ви побачите, що одним з найбільших очікувань українських громадян від української дипломатії є торгівля, інвестиції та залучення грошей в Україну", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що ставить перед послми чотири пріорітетні завдання.

"По-перше, - безпека країни, підвищення обороноздатності, інтеграція в НАТО, протидія російській агресії, забезпечення санкційного тиску на державу-агресора, повернення наших тимчасово окупованих територій на Сході, наближення дня деокупації Криму. По-друге, залучення грошей в країну, або через просування українського експорту, або через залучення іноземних інвестицій, або через взаємодію з міжнародними фінансовими інституціями. По-третє – це консульський захист українських громадян за кордоном. По-четверте, нарощування м’язів "м’якої сили" України в світі, вплив на уявлення про Україну за кордоном засобами публічної та культурної дипломатії, формування мереж прихильників і друзів. Це чотири рівнозначні функції. І послом, який не приділятиме достатньо уваги торговельно-фінансовому блоку, я буду категорично незадоволений", - наголосив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, наприкінці листопада Кулеба запропонував кандидатуру ексміністра фінансів Маркарової на посаду посла України в США.

Маркарова працювала в Міністерстві фінансів із березня 2015 року. 29 квітня 2016 року вона була призначена на посаду першої заступниці міністра фінансів, а 8 серпня 2016 року – урядовою уповноваженою із питань інвестицій. Після звільнення глави Мінфіну Олександра Данилюка 7 червня 2018 року Маркарова була призначена виконувачкою обов'язків міністра, а 22 листопада 2018 року – очолила міністерство.

У березні 2020 року Маркарова пішла у відставку. Пізніше вона говорила, що вирішила повернутися в бізнес.