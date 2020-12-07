ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною

На території Росії в ніч на 4 грудня загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович 1993 р.н.

Про це "Радіо Свобода" повідомило власне джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника "Радіо Свобода", вбитий добре відомий місцевим правоохоронцям, був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.

Водночас співрозмовник видання зазначає, що попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували жодних доказів його агресивних дій при затриманні.

"Співрозмовник зазначає, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор. Бо інакше, в разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше «домовитись» за гроші, ніж влаштовувати стрілянину. Тому, припускає джерело, цивільний громадянин України Євген Голубєв, росіянин за національністю, став випадковою жертвою прикордонників, а подальша «розкрутка» ними сценарію «героїчної» операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи. Цілком ймовірно, зазначає співрозмовник, що найближчим часом російські прикордонники продемонструють зброю, яка начебто належала Голубєву чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка", - сказано в повідомленні.

Російська сторона не оприлюднила даних про застреленого громадянина України.

"Радіо Свобода" звернулась з офіційними запитами до Національної поліції та Державної прикордонної служби України з проханням підтвердити особу загиблого та прокоментувати обставини інциденту.

3 грудня ФСБ РФ заявило, що на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон. За їхніми словами, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, а інші втекли на територію України.

Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні. Фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала російська сторона, не було зафіксовано.