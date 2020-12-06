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Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій

Президент перебуває з робочою поїздкою на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України зустрівся з військовослужбовцями на передовій, у зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

Фото: пресслужба президента

Володимир Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби. Глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців, інформує пресслужба президента.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.

Володимир Зеленський також висловив подяку сім’ям військових за те, що вони дарують героям впевненість і тепло.

Фото: пресслужба президента

Військовослужбовці подарували Президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.

Нагадаємо, 6 грудня Україна відзначає День збройних сил.

Військових привітав президент України Володимир Зеленський, зазначивши, зокрема, що сьогодні десятки тисяч українських воїнів продовжують виконувати складні завдання на Сході України, стримуючи російського агресора і забезпечуючи перемир’я.

Спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що Верховна Рада України зробить все, щоб у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшити фінансування української армії.

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