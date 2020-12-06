У Кривому Розі зафіксували підвезення виборців

Також на деяких дільницях дозволяють голосувати без паспортів, повідомили спостерігачі.

У Кривому Розі до виборчих дільниць невідомі підвозили літніх людей і члени кількох комісій дозволили проголосувати виборцям без паспортів.

Про це повідомили спостерігачі громадянської мережі “ОПОРА”.

Так, на виборчій дільниці № 121619 двох жінок похилого віку привезли до дільниці, з’ясувалося, що вони мають голосувати на іншій виборчій дільниці. Після суперечок між виборцями і членами комісії, водій транспортного засобу повіз їх голосувати на іншу ДВК.

Підвезення виборців зафіксовано і на виборчій дільниці №121754.

Крім того, на виборчій дільниці № 121576 секретар підійшов до членкині комісії, яка видає бюлетені, тримаючи в руках список, де були зазначені прізвища, адреси, номери телефонів та почав щось звіряти зі списками виборців. Побачивши, що спостерігачка знімає це дійство на відео, членкиня комісії одразу відігнала від себе секретаря.

Також на виборчій дільниці № 121518 (спортивний клуб "Локомотив") члени комісії видали бюлетень за пред’явленням мобільного додатку «Дія». Після зауваження спостерігача вони пообіцяли такого більше не робити.

Подібна ситуація була зафіксована на дільниці № 121714 (Криворізький професійний будівельний ліцей).

На виборчій дільниці № 121545 комісія дозволила голосувати за закордонним паспортом.

Нагадаємо, явка виборців під час другого туру виборів міського голови у Кривому Розі станом на 12:00 склала 14,65% (похибка – 0,82%).

Сьогодні у Кривому Розі за посаду мера змагаються Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".