Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Зеленський: кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen
Зеленський: кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen
Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"
Священики Неаполя виступили проти назви "Стадіо Дієго Армандо Марадона"
У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху
У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху
На виборах ректора КНУ Шевченка найбільшу кількість голосів отримав Володимир Бугров
На виборах ректора КНУ Шевченка найбільшу кількість голосів отримав Володимир Бугров
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"
Екснаставник "Динамо" і збірної України заявив, що буде вболівати проти "Динамо" в матчі з "Ференцварошем"
ГоловнаПолітика

Явка виборців у Кривому Розі станом на 12:00 склала 14,65%

Явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей час склала 13,5%. 

Явка виборців у Кривому Розі станом на 12:00 склала 14,65%
Фото: сайт "ОПОРИ"

Явка виборців під час другого туру виборів міського голови у Кривому Розі станом на 12:00 склала 14,65% (похибка – 0,82%). 

Про це повідомили у Громадянській мережі “ОПОРА”.

Явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей час склала 13,5%. 

Порівнюючи, явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цю годину склала 6,4% (похибка – 0,75%).

Фото: сайт "ОПОРИ"

Зазначимо, спостерігачі “ОПОРИ” постійно працюють на 60 виборчих дільницях у Кривому Розі. Вони фіксують порушення: голосування поза межами кабінки, видання бюлетенів одним членом комісії, затримка з друком протоколу ранкового засідання, а на виборчих дільницях фіксують сторонніх осіб.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі за посаду мера змагаються Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також