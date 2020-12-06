Явка виборців у Кривому Розі станом на 12:00 склала 14,65%

Явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей час склала 13,5%.

Явка виборців під час другого туру виборів міського голови у Кривому Розі станом на 12:00 склала 14,65% (похибка – 0,82%).

Про це повідомили у Громадянській мережі “ОПОРА”.

Явка виборців у першому турі 25 жовтня по Україні на цей час склала 13,5%.

Порівнюючи, явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цю годину склала 6,4% (похибка – 0,75%).

Фото: сайт "ОПОРИ"

Зазначимо, спостерігачі “ОПОРИ” постійно працюють на 60 виборчих дільницях у Кривому Розі. Вони фіксують порушення: голосування поза межами кабінки, видання бюлетенів одним членом комісії, затримка з друком протоколу ранкового засідання, а на виборчих дільницях фіксують сторонніх осіб.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі за посаду мера змагаються Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".