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До поліції Кривого Рогу надійшло 20 повідомлень про порушення під час виборів

За фактом пошкодження бюлетеню правоохоронцями складено адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП.

До поліції Кривого Рогу надійшло 20 повідомлень про порушення під час виборів

Станом на 15:00 до поліції Кривого Рогу надійшло 20 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомили у Криворізькому відділі поліції.

За фактом пошкодження бюлетеню правоохоронцями складено адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП.

За іншими фактами проводяться перевірки та приймають відповідні рішення.

Зокрема, надійшло повідомлення, про те що на одній із виборчих дільниць у Металургійному районі міста, чоловік отримавши бюлетень, порвав його.

Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол. Матеріали направлено до суду для розгляду.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі за посаду мера змагаються Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".

Явка виборців під час другого туру виборів міського голови у Кривому Розі станом на 12:00 склала 14,65% (похибка – 0,82%).

Спостерігачі громадянської мережі “ОПОРА” зафіксували порушення під час голосування. Зокрема, до виборчих дільниць невідомі підвозили літніх людей і члени кількох комісій дозволили проголосувати виборцям без паспортів.

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