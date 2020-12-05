Зеленський: кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen

Президент вважає, що всі розуміють, що в окремих регіонах є проблеми з поширенням коронавірусу, але вони точкові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість хворих на коронавірус перестала збільшуватись так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Ми знаємо, працюємо, впевнені, що все обов'язково вирішимо. Ми зміцнюємося і хочемо бути готовими до всього: щоб було достатньо ліжок, достатньо кисню. А загалом ситуація контрольована і не вимагає запровадження локдауну", - заявив Зеленський.

За його словами, карантин вихідного дня, як би до нього не ставилися, дав свій результат і щоденна кількість нових хворих перестала збільшуватись "так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні".

Президент вважає, що всі розуміють, що в окремих регіонах є проблеми з поширенням коронавірусу, але вони точкові.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун в грудні, бо вірить і сподівається, "що наразі він нам не потрібен". За його словами, ситуація з поширенням коронавірусної недуги в країні зараз контрольована, карантин вихідного дня дав результат. Водночас президент заявив, що в січні повного локдауну "уникнути буде дуже складно".