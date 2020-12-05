Журналіст Сущенко став першим заступником голови Черкаської обласної ради

Сам він назвав це непростим випробуванням.

Колишній політв’язень Кремля, журналіст Роман Сущенко обраний першим заступником голови обласної ради. Про це він написав у фейсбуці.

«Для мене особисто та для моїх однопартійців це не лише тріумфальне рішення, несподівана зміна ритму життя та кар’єри, нове джерело знань, простір удосконалення розумових здібностей, зміцнення рефлексів та розширення можливостей інтуїції, а й нове, непросте випробування та велика відповідальність», – написав Сущенко.

«Для політичної партії «Європейська Солідарність» це знакова і надзвичайно важлива подія. Її перебіг засвідчив високу довіру не лише серед електорату партії, нагадаю, що це 33 461 виборець, бюлетені яких визнали дійсними, а й яскраво продемонстрував якісну зміну політичних настроїв серед місцевих еліт на користь «Європейської Солідарності». Еліт, яким довіряє та яких підтримує майже 40% активних виборців Черкащини», – зазначає Сущенко.

У фракції «Європейська Солідарність» у Черкаській обласній раді 9 депутатів.