Порошенко незадоволений компромісним проєктом закону про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Експрезидент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко незадоволений рішенням Верховної Ради по відповідальності за недостовірне декларування. Про це він написав у своєму фейсбуці.

"Грошові пороги для покарання завищені, а саме покарання — занадто м'яке. Це ліпше, ніж нічого. Це краще, ніж жодної відповідальності. От так, якщо коротко, можна описати результат", - зазначив Порошенко.

За його словами, рішення могло бути інакшим - "Європейськая солідарність" подавала законопроєкт, який передбачав

відновлення статусу-кво із жорсткою кримінальною відповідальністю за помилки у декларуванні, та наполягатиме на його розгляді.

"Будемо наполягати на розгляді нашого проєкту по кримінальній відповідальності. І законопроєкту по посиленню конкурсних засад при призначенні нових суддів КС із залученням комісії міжнародних експертів, яка перевіряла на доброчесність кандидатів до Вищого антикорупційного суду", - написав експрезидент.