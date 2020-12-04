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Порошенко незадоволений компромісним проєктом закону про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

"Євросолідарність" вимагатиме розгляду свого законопроєкту.

Порошенко незадоволений компромісним проєктом закону про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
Фото: facebook/petroporoshenko/

Експрезидент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко незадоволений рішенням Верховної Ради по відповідальності за недостовірне декларування. Про це він написав у своєму фейсбуці.

"Грошові пороги для покарання завищені, а саме покарання — занадто м'яке. Це ліпше, ніж нічого. Це краще, ніж жодної відповідальності. От так, якщо коротко, можна описати результат", - зазначив Порошенко.

За його словами, рішення могло бути інакшим - "Європейськая солідарність" подавала законопроєкт, який передбачав

відновлення статусу-кво із жорсткою кримінальною відповідальністю за помилки у декларуванні, та наполягатиме на його розгляді.

"Будемо наполягати на розгляді нашого проєкту по кримінальній відповідальності. І законопроєкту по посиленню конкурсних засад при призначенні нових суддів КС із залученням комісії міжнародних експертів, яка перевіряла на доброчесність кандидатів до Вищого антикорупційного суду", - написав експрезидент.

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