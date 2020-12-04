Інтернет-агітатори закликали до захоплення влади та зміни держкордону України.

Служба безпеки України викрила у трьох областях інтернет-агітаторів, які закликали до зміни держкордону України.

Про це інформує пресцентр СБУ.

На Дніпропетровщині, за версією слідства, керівник двох громадських об’єднань публікував на своїх сторінках матеріали з закликами до повалення конституційного ладу та створення так званих "спеціальних територіальних громад народовладдя".

Мешканці Черкас і Роменського району на Сумщині поширювали антиукраїнську пропаганду на сторінках заборонених в Україні соцмереж.

Слідчі органів безпеки встановили, що опубліковані матеріали вони брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ прийшла з обшуками у благодійний фонд, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Відповідно до повідомлення спецслужби слідство вивчає факти підтримки "окремими українськими публічними діячами" державних органів Угорщини.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

З огляду на обшуки Будапешт викликав українського посла. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що, незважаючи на "нещодавні обіцянки і "прагнення до миру", залякування угорської громади й антиугорські настрої залишаються політикою уряду в Україні".