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Садовий склав присягу міського голови Львова

"Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами", - сказав Садовий.

Садовий склав присягу міського голови Львова
Фото: скрін відео

У Львові 4 грудня відбулася урочиста сесія міської ради.

Засідання транслювалося на сторінці Андрія Садового у Facebook.

Під час засідання Андрій Садовий склав присягу міського голови Львова.

"Насамперед хочу висловити подяку всім львів'янам, які не байдужі, які обрали владу міста на наступні 5 років... Ця каденція буде каденцією особливих викликів, які стоятимуть перед нами. В першу чергу, це є нечувана епідемія, яка вводить в транс весь світ, це економічні кризи, до яких вона приводить, це, однозначно, турбота про медиків, які рятують наші життя", - сказав Садовий.

Серед викликів, які стоятимуть перед владою Львова, Садовий назвав також війну на сході України.

Нагадаємо, у вівторок, 24 листопада, частина депутатів Львівської міської ради зібралась на перше засідання сесії, чим фактично припинила повноваження Садового. Садовий заявив, що з точки зору закону його повноваження припинені. Він не збирається підписувати жодних документів, поки не буде вирішена юридична колізія.

За словами Садового, перше засідання новообраної міської ради повинно було відбутися 3 грудня, але його несподівано перенесли на 24 листопада в інтересах "бізнес-угрупування КК - Козловський-Кривецький".

На виборах міського голови Андрій Садовий набрав 62,8% голосів

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