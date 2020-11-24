Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового

Садовий заявив, що з точки зору закону його повноваження припинені. Він не збирається підписувати жодних документів, поки не буде вирішена юридична колізія.

У вівторок, 24 листопада, частина депутатів Львівської міської ради зібралась на перше засідання сесії.

Про це повідомляє Zaxid.net.

"Комісія хоче завтра (сьогодні. - Ред.) ранком скликати сесію, щоб депутати склали присягу. Це означає, що припиняються повноваження міського голови. А хто тоді має управляти містом? Виборча комісія цього не говорить, депутати міської ради розгублені, я б хотів, щоб ми вернулися до здорового глузду", - повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у відеозверненні напередодні ввечері.

Садовий додав, що з точки зору закону його повноваження припинені. Він не збирається підписувати жодних документів, поки не буде вирішена юридична колізія.

”Сесія, що відбулася, фактично припиняє повноваження міського голови. Нової сесії ще немає. Зараз наші правники будуть вивчати, але перший раз в історії міста маємо такий казус”, - зазначив мер Львова.

За словами Садового, перше засідання новообраної міської ради повинно було відбутися 3 грудня, але його несподівано перенесли на 24 листопада в інтересах "бізнес-угрупування КК - Козловський-Кривецький".

"Забігли, стоячи проголосували самі за себе... Депутатам з інших фракцій ніхто не звонив", - описав Садовий перше засідання міської ради.

Фракції "ЄС", "Варти" та "Свободи" зібралися у сесійній залі Львівської ратуші. Фракції "Самопомочі" та "Голосу" натомість заявили, що не будуть брати участь у засіданні сесії. Головує на сесії керівник Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький.

Крісла у залі мають встановити до 24 листопада, відтак депутати працюють стоячи.

19 листопада Львівська міська ТВК прийняла постанову про проведення першої сесії Львівської міської ради у четвер, 3 грудня. Однак о 23:55 у день виборів міського голови, 22 листопада, міська ТВК внесла зміни у свою ж постанову і змінила дату проведення першої сесії на вівторок, 22 листопада. Рішення щодо зміни проведення першої сесії міська ТВК прийняла після скарг депутатів Львіської міської ради з партії "ЄС".

Андрій Садовий одразу заявив, що проведення сесії без голови міської ради – це намагання узурпувати владу у Львові, тому мерія звернулась до суду.

Нагадаємо, на виборах міського голови Львова перемагає чинний мер Андрій Садовий. Він набирає 62,8% голосів.