25 листопада розпочнеться засідання ТКГ на рівні керівників делегацій

Завтра, 24 листопада, розпочнуться чергові дводенні засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Про це повідомила пресслужба Української делегації для участі у ТКГ.

"25 листопада - загальне засідання на рівні керівників Делегацій", - повідомили в Українській делегації.

24 листопада відбудуться засідання Підгруп:

політичної ("План спільних кроків"),

гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),

безпекової (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),

економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).

Українська сторона в ТКГ додала, що для вирішення до кінця року нагальних питань, насамперед, які полегшують долю громадян України (відкриття КПВВ, виплата соціальної допомоги та пенсії, повернення осіб, що утримуються взаємно), готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію.

Нагадаємо, 19 листопада Україїнська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуаціії в Донецькій і Луганській областях звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергові засідання ТКГ з питань розблокування роботи КПВВ та обміну утримуваними особами.

Напередодні повідомляли, що Українська сторона в ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня.