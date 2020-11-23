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25 листопада розпочнеться засідання ТКГ на рівні керівників делегацій

24 листопада відбудуться засідання Підгруп.

25 листопада розпочнеться засідання ТКГ на рівні керівників делегацій
Фото: twitter.com/BelarusMFA

Завтра, 24 листопада, розпочнуться чергові дводенні засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

Про це повідомила пресслужба Української делегації для участі у ТКГ.

"25 листопада - загальне засідання на рівні керівників Делегацій", - повідомили в Українській делегації.

24 листопада відбудуться засідання Підгруп:

  • політичної ("План спільних кроків"),
  • гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),
  • безпекової (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),
  • економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).

Українська сторона в ТКГ додала, що для вирішення до кінця року нагальних питань, насамперед, які полегшують долю громадян України (відкриття КПВВ, виплата соціальної допомоги та пенсії, повернення осіб, що утримуються взаємно), готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію.

Нагадаємо, 19 листопада Україїнська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуаціії в Донецькій і Луганській областях звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергові засідання ТКГ з питань розблокування роботи КПВВ та обміну утримуваними особами.

Напередодні повідомляли, що Українська сторона в ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня.

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