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Міським головою Ужгорода залишається Богдан Андріїв

Богдан Андріїв отримав підтримку 52,84% виборців, його конкурент по другому туру Віктор Щадей набирає 47,16% голосів.

Міським головою Ужгорода залишається Богдан Андріїв
Богдан Андріїв та Віктор Щадей (справа)
Фото: suspilne.media

Чинний мер Ужгорода Богдан Андрїїв перемагає у другому турі виборів міського голови з результатом 52,84%. Його конкурент по другому туру Віктор Щадей набирає 47,16% голосів.

Про це у Telegram повідомляє шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

За даними штабу Андріїва, за нього проголосували 12 393 людей. За даними штабу його конкурента по виборам Віктора Щадея цей результат трохи менший - 12894 людей.

Разом з тим, за підрахунками штабу Щадея він отримав підтримку 11510 людей, тоді як штаб Андріїва дає менший результат - 10 961 голоси.

Зазначається, що явка у другому турі виборів мера Ужгорода склала близько 23%.

Богдан Євстафійович Андріїв обіймає посаду міського голови Ужгорода з 16 листопада 2015 року. Тоді суб’єктом висування Богдана Андріїва була партія "Відродження".

У 2019 році він балотувався у народні депутати від політсили "Опозиційний блок" та займав сьому позицію у списку.

На посаду міського голови Ужгорода в першому турі претендували два однофамільці Андріїва, вони набрали по кількасот голосів.

Віктор Щадей - депутат Ужгородської міської ради, в 2014 році був в.о. мера Ужгорода після висловлення недовіри меру Погорєлову. У 2014 балотувався до парламенту, але програв іншому мажоритарнику. Через тиждень після виборів Щадея зняли з посади в.о. міського голови та повернули Погорєлова.

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