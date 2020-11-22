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"Європейська солідарність" заявила про перемогу свого кандидата у Рівному

У партії посилаються на паралельний підрахунок голосів.

"Європейська солідарність" заявила про перемогу свого кандидата у Рівному
Фото: eurosolidarity.org

Кандидат від партії «Європейська Солідарність» Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному. Про це повідомила пресслужба "ЄС" з посиланням на паралельний підрахунок голосів.

За даними "ЄС", Третяк набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

Окрім того, у партії заявили, що протягом дня у Рівному фіксували численні порушення виборчого законодавства. Загалом спостерігачі склали близько 100 актів. Серед іншого, були виявлені непоодинокі випадки фотографування бюлетенів, причому на окремих дільницях зафіксовані десятки таких випадків.

"Також у день виборів штаб опонента здійснював обдзвін своєї бази прихильників, висловлюючи відкриті прохання проголосувати за кандидата та називаючи його прізвище"", - заявили у пресслужбі.

Наразі триває офіційний підрахунок голосів.

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