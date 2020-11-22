Слов'янськ переобрав мером Ляха, - екзит-пол

Вадим Лях від "Опозиційного блоку" переміг на виборах міського голови Слов'янська.

У другому турі за нього віддали голоси 58,8%, йдеться у даних екзит-полу Research&Branding Group.

Його оппонента від ОПЗЖ Павла Придворова підтримали 41,2%.

Загалом було опитано 4619 виборців на 54 виборчих дільницях. Випадковий характер відбору респондентів на дільниці забезпечувався процедурою, яка передбачає відбір в певний час потрібного числа респондентів із заданим кроком. З урахуванням вибіркової сукупності очікувана гранична помилка для цієї вибірки не повинна перевищувати ± 1,4% (при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95).

Фото: rb.com.ua

Лях очолює місто з 2015 року, до нього мером була сумнозвісна Неля Штепа, за часів головування якої місто захопили проросійські збройні формування на чолі з терористом Гіркіним. Вона закликала Путіна увійти у Слов'янськ і захистити її. Штепу затримали в липні 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації.

Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення. Сама Штепа теж балотувалася у 2020 році, але в другий тур не вийшла. Судова справа щодо Штепи триває досі.

Лях до посади міського голови був депутатом Слов'янської міськради, до цього очолював та був заступником директора кількох підприємств.

Павло Придворов, глава правління Слав'янського машинобудівного заводу, був депутатом міської ради Слов'янська, у 2014 році голосував за створення так званої Слов'янської народної дружини і проведення "референдуму про незалежність" "ДНР". У жовтні цього року під час передвиборної агітації на нього напав чоловік з ножем.