Молоді люди заявили, що є журналістами і планують охороняти вибори.

У місті Дрогобич на Львівщині біля одного з будинків у центрі міста зафіксовано близько 100 молодиків.

Про це повідомила Громадянська мережа “ОПОРА”.

Поліція уже провела перевірку і встановила особи цих людей. За інформацією поліції, у місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами.

Фото: сайт ОПОРИ

Правоохоронці поспілкувалися з молодиками, які розповіли, що вони планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами. На підтвердження останнього факту показали посвідчення видання “Нова пора”.З’ясувалося, що це медіа зареєстроване у Запорізькій області.

Також відомо, що 3 осіб прописані у Запорізькій області, а усі інші – у Львівській.

“Представники цього видання уже намагалися потрапити у приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (місто Стебник) та №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом з поліцейськими у праві присутності їм відмовили. В одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою”, – розповіли в “ОПОРІ”.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України проходить другий тур виборів міських очільників. За них сьогодні голосують Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.