На дільницях у Рівному бракує скриньок та кабінок для голосування.
Про це повідомила Громадянська мережа “ОПОРА”.
На великій виборчій дільниці № 560964 (вул. Київська, 12Б, дитячий садок № 38) кабінок для голосування всього - 4, а стаціонарних скриньок - 5.
На великій виборчій дільниці № 560989 (вул. Фабрична, 7, дитячо-юнацька спортивна школа №4) стаціонарних скриньок для голосування 4 і 2 – переносні. До речі, сама ж дільниця облаштована не в спортивному залі, а в холі.
Водночас вимогами до облаштування приміщень для голосування передбачено, що приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування.
Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше 2, для середніх - не менше 4, для великих - не менше 6. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих).
Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше 2 стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше 4 стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше 6 стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше 2 переносних виборчих скриньок.
Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України проходить другий тур виборів міських очільників. За них сьогодні голосують Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.
Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.