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​У Рівному бракує скриньок та кабінок для голосування

На одній з великих виборчих дільниць є лише 4 кабінки для голосування всього і 5 стаціонарних скриньок.

Фото: сайт ОПОРИ

На дільницях у Рівному бракує скриньок та кабінок для голосування.

Про це повідомила Громадянська мережа “ОПОРА”.

На великій виборчій дільниці № 560964 (вул. Київська, 12Б, дитячий садок № 38) кабінок для голосування всього - 4, а стаціонарних скриньок - 5.

На великій виборчій дільниці № 560989 (вул. Фабрична, 7, дитячо-юнацька спортивна школа №4) стаціонарних скриньок для голосування 4 і 2 – переносні. До речі, сама ж дільниця облаштована не в спортивному залі, а в холі.

Водночас вимогами до облаштування приміщень для голосування передбачено, що приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування.

Фото: сайт ОПОРИ

Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше 2, для середніх - не менше 4, для великих - не менше 6. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих).

Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше 2 стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше 4 стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше 6 стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше 2 переносних виборчих скриньок.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, в 11 містах України проходить другий тур виборів міських очільників. За них сьогодні голосують Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.

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