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Кабмін вирішив звільнити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець

Виконання обов’язків тимчасово поклали на Юрія Бойка.

Кабмін вирішив звільнити в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець
Ольга Буславец
Фото: facebook/Ольга Буславец

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 20 листопада ухвалив рішення звільнити тимчасово виконувачку обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан.

"Уряд ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів від 3 червня 2020 року №604 ("Про тимчасове покладання виконання обов'язків Міністра енергетики на Буславець О.А.)", - написав він у телеграм-каналі.

Виконання обов'язків керівника Міненерго тимчасово покладено на Юрія Бойка, котрий обіймає посаду заступника міністра енергетики.

До призначення т.в.о. міністра Буславець обіймала посаду директора департаменту енергетичних ринків Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. За словами депутата Верховної Ради Андрія Геруса, департамент Буславець у 2016 році погоджував новий порядок розрахунку ціни електроенергії, відомий як "Роттердам +".

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