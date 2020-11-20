За нардепа від "Слуги Народу" на засіданні комітету голосувала невідома жінка

Замість народного депутата від “Слуги Народу”, мажоритарника з Херсонщини Володимира Іванова на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування шість разів проголосувала інша людина - невідома жінка.

Про це йдеться у матеріалі "ЧЕСНО".

Два з цих шести голосувань стосувалися президентського законопроєкту про всеукраїнський референдум. Голова комітету Андрій Клочко підміни нібито не помітив.

Засідання Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 18 листопада відбувалося в режимі відеоконференції на платформі Zoom.

Перед його початком голова комітету Андрій Клочко (“Слуга народу”) провів перекликання та нарахував присутніми 22 із 27 членів комітету. Під час перекликання Володимир Іванов на своє прізвище не відгукнувся, його акаунт у загальній сітці вікон також не з'явився. Згодом нардеп з'явився на декілька хвилин, решту часу на відео було видно порожню кімнату.

Під час голосування за проєкт закону про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612 на фоні порожньої кімнати слово "за" замість депутата промовив жіночий голос. Проте голова комітету різниці не помітив та продовжив процедуру голосування.

Після цього було ще п'ять голосувань, зокрема щодо рекомендації парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про референдум. В усіх цих голосуваннях замість Іванова взяла участь невідома особа, котра жодного разу не з'явилася в кадрі:

Щодо законопроєкту про референдум

Щодо схвалення рекомендацій комітетських слухань

Щодо схвалення рекомендацій круглого столу

Щодо клопотання комітету про нагородження нагородами і відзнаками ВРУ та Кабінету міністрів з нагоди Дня місцевого самоврядування

Щодо розкладу засідань комітету на листопад-грудень 2020 року.

Голосування сторонньої особи замість народного депутата на засіданні комітету є прямим порушенням закону “Про комітети Верховної Ради України”, а ідентичне цьому кнопкодавство в сесійній залі парламенту - порушенням Конституції України, яке віднедавна ще й підпадає під дію Кримінального кодексу. За аналогічне порушення на засіданні комітету ВРУ відповідальність не передбачена взагалі.

Нагадаємо, 16 січня набув чинності закон про штрафи за "кнопкодавство" нардепів. Максимальний штраф за такий злочин становить 85 000 гривень. Якщо факт кнопкодавства зафіксує не нардеп, а журналісти, акредитовані в парламенті, вони можуть подати заяву в апарат Верховної Ради разом з фото- і відеодоказами.