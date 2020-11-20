Віталій Марків поновився на службі у батальйоні ім. Кульчицького

Військовослужбовець Віталій Марків, що 3,5 роки перебував у італійській в'язниці та був звільнений 3 листопада за апеляцією, поновився на службі у Національній гвардії України. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Службу я вже поновив. Офіційно перебуваю зараз у відпустці. Маю 26 днів, щоб пройти медичний огляд, реабілітацію. Потім плануємо з дружиною на кілька днів поїхати у відпустку десь на території України. Після буде служба в Національній гвардії України. Я повернуся до свого батальйону (ім. Кульчицького - ред.), - розповів Марків.

Він зазначив, що займатися політикою, на зразок Надії Савченко, не збирається.

"Я - особа аполітична. Військовослужбовці повинні бути поза політикою. Свої політичні погляди, на мою думку, військовослужбовець повинен висловлювати під час таємного голосування", - віздначив військовослужбовець. При цьомі він додав, що вже готовий їхати на передову, але зобов'язаний пройти медогляд та усі протокольні процедури.

"Звик по життю закінчувати речі. Якщо вже присвятив себе військовій службі, тим паче що в мене підписаний контракт на 5 років, то бачу майбутнє поки що у військовій кар’єрі. Не просто служити для галочки, до якогось певного звання… Я цим живу. Пишаюся. Для мене військова форма має величезне значення. Для мене честь служити Україні", - резюмував Марків.

Нагадаємо, старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходили в апеляційному суді присяжних Мілана.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

15 жовтня в Мілані на третьому засіданні апеляційного суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера. Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які вирвані з контексту. Йдеться про фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа в СІЗО і яку намагалися інтерпретувати ніби "я вбив".

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: "У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

За звільнення Марківа боролися Міністерство внутрішніх справ України та Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що суд над Марківим є елементом гібридної війни Росії, адже звинувачували не просто одного захисника України, а й усю армію.

Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа.