Новий мер Херсона попросив його пів року не критикувати

Новий мер Херсона Ігор Колихаєв вважає, що процедура вступу на посаду міського голови потребує певного часу і закликав мешканців міста "терпіння та співпраці".

Про це він написав у фейсбуці.

"Зараз вирішуються організаційні питання, які забирають багато часу. Але буду намагатися виходити на зв'язок. Посаду я ще не зайняв, присягу не прийняв, однак лавину критики за розруху в місті вже почав отримувати. Це нормально, я розумію: всі втомилися і хочуть результатів тут і зараз", - зазначив Колихаєв.

Він пояснив, що має спочатку "розставити всіх по місцях": сформувати роботу міськради, залагодити конфлікти, які "дісталися йому у спадок" та врегулювати відносини з Києвом, наповнити структуру.

"Прошу у вас пів року в форматі «без критики». Чи зможете? За цей час я планую показати вам перші результати своєї діяльності. Погодьтеся, ви чекали і довше", - додав новий мер Хрсона.

Нагадаємо, депутат від групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв переміг на виборах міського голови Херсона. За даними міської ТВК, за нього проголосували 63,59% виборців (34 125 громадян). Попри належність до "За майбутнє", Колихаєв балотувався від регіональної партії "Нам тут жити". Його суперник, тричі колишній міський голова Володимир Сальдо, набрав 18 135 голосів виборців.