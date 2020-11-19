20 листопада відбудеться онлайн дискусія КБФ "Як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?"

20 листопада о 12:00 год. відбудеться трансляція нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму «Як захистити євроатлантичний курс країн нашого регіону?».

Головний контекст цієї розмови становитимуть два важливих регіональних зрушення – перемога проєвропейського політичного лідера Майї Санду на виборах Президента Молдови та продовження громадянського спротиву білоруського суспільства проти режиму Лукашенка.

· Як захистити європейські устремління України, Молдови, Білорусі та інших націй нашого регіону?

·Чому не можна миритися з пасивністю України в регіоні і навіщо потрібна активна регіональна політика нашої держави?

·Як об’єднати проєвропейські сили в регіоні?

·Як разом протидіяти Росії?

·Як посилити роль Заходу?

Учасники розмови:

-Міхай Попшой, заступник Голови парламенту Республіки Молдова;

-Оксана Сироїд, заступниця Голови Верховної Ради України у 2014-19 роках, співголова Львівського Безпекового форуму;

-Аліна Полякова, Президент американського Центру аналізу європейської політики (CEPA);

-Арсеній Яценюк, Голова Верховної Ради України у 2007-08 роках, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

-Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради фонду «Відкрий Україну» і Київського Безпекового Форуму.