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Розпочався Третій Паризький форум миру, ​ініційований Макроном

Серед основних питань: відновлення глобальної фінансової системи, ефективність роботи систем охорони здоров'я в епоху пандемії, проблеми кібербезпеки та дезінформації.

Розпочався Третій Паризький форум миру, ​ініційований Макроном
Президент Франції Еммануель Макрон виступає з промовою під час Паризького форуму миру, 12 листопада 2019.
Фото: EPA/UPG

У Парижі розпочався ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном Третій Паризький форум миру, який збере іноземних лідерів, генеральних директорів великих транснаціональних корпорацій, а також представників громадянського суспільства, щоб проаналізувати та виробити комплекс заходів, які повинна прийняти світова спільнота у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Третій форум відбудеться, і передусім тому, що нинішня епідеміологічна криза робить абсолютно очевидною необхідність більш широких колективних дій", - заявив під час інтернет-конференції генеральний директор міжнародного заходу, французький історик Жустен Ваіс.

Під час першої сесії учасники обговорять питання відновлення глобальної фінансової системи, участі в економічному підйомі великих державних банків, організацію та ефективність роботи систем охорони здоров'я в епоху пандемії COVID-19, також проблеми кібербезпеки та боротьби з дезінформацією.

Увесь форум буде проходити в режимі онлайн.

Серед запрошених гостей: президент Фінляндії Саулі Ніїністо, прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг, міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан і Гайко Маас, американський філантроп Майкл Блумберг, глава ВООЗ Теодор Гебреєсус, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії Гелен Кларк, Мелінда Гейтс (Фонд Білла і Мелінди Гейтс) та інші відомі політичні та громадянські діячі та економісти.

З 2018 року Паризький форум миру є майданчиком, де глави держав і міжнародних організацій працюють спільно з громадянським суспільством і приватним сектором над створенням нових форм колективних дій.

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