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Карантин вихідного дня є збалансованим варіантом обмежень, - Шмигаль

Міністерство охорони здоров'я розробило зміни до постанови №641.

Карантин вихідного дня є збалансованим варіантом обмежень, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Карантин вихідного дня є збалансованим варіантом обмежень для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

Він наголосив, що в останній місяць  в Україні фіксують зростання кількості хворих на COVID-19, а отже -  суттєво збільшується навантаження на лікарні.

"Розповсюдження вірусу може призупинити наша відповідальність у дотриманні протиепідемічних заходів: дистанція, носіння маски, використання антисептиків. Якщо захворів член вашої родини, залишайтеся на самоізоляції. Держава сплачує лікарняний", - зазначив Шмагаль.

Він також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я розробило зміни до постанови №641, які передбачають упровадження в Україні карантину вихідного дня.

Нагадаємо, раніше Шмигаль наголосив, що уряд готовий підтримати підприємців, поки триватиме посилений карантин вихідного дня.

Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус. Раніше президент Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу. Згідно з ними, ВНЗ переходять на дистанційне навчання. Крім того, у червоних і помаранчевих зонах заклади громадського харчування - ресторани, клуби - можуть працювати лише до 22:00.

Також МОЗ звернулося до Кабміну з пропозицією впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю. Президент Зеленський провів нараду з цього приводу і наголосив, що карантин вихідного дня діятиме кілька тижнів і допоможе уникнути жорсткого локдауну.

Міністерство культури, Державна служба з етнополітики та свободи совісті та лідери найбільших християнських церков закликали зберегти доступність храмів і закладів культури протягом усього тижня.

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