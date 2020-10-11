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Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні

ВНЗ переходять на дистанційне навчання, осінні канікули у школах - з наступного тижня.

Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Президент Володимир Зеленський під час наради щодо ситуації з коронавірусом в Україні затвердив 10 кроків зі стримування епідемії. Про це повідомив голова комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у фейсбук.

1. Вищі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання.

2. Осінні канікули у школах пропонують почати з наступного тижня, не пізніше ніж 15 жовтня.

3. У червоних та помаранчевих зонах заклади громадського харчування – ресторани, клуби – можуть працювати лише до 22:00.

4. Міністерству охорони здоров’я доручено збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби. 

5. У Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. У Києві ймовірним місцем розглядають Палац спорту.

6. Щоб збільшити кількість ліжкомісць до прийняття пацієнтів з ковідом готують відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук.

7. До роботи в інфекційних лікарнях залучають інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ.

8. МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу. 

9. До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. 

10. Верховна Рада розгляне зміни до закону, якими запровадить штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.

Нагадаємо, цього тижня в Україні три дні поспіль реєстрували понад 5,5 тис. нових інфікованих щодоби. 9 жовтня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 990, також зафіксували рекордне число летальних випадків - за добу померли 108 людей. Кількість активних хворих в країні становить понад 142 тисячі.

Станом на ранок 10 жовтня в українських лікарнях, призначених для лікування хворих на коронавірус, перебувало 19 тисяч пацієнтів. Про переповнення медзакладів у Києві цього тижня повідомив Віталій Кличко.

8 жовтня МОЗ повідомило про можливість відкриття тимчасових госпіталів для хворих на ковід-19. Оскільки, за словами міністра, ситуація може швидко вийти з-під контролю. У чотирьох областях лікарні першої хвилі заповнено на понад 70%. 

Напередодні в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні.

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