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У Києві коронавірус виявили у ще 532 осіб

За кількістю активних хворих столиця знаходиться на другому місці після Харківської області. 

У Києві коронавірус виявили у ще 532 осіб
Фото: EPA/UPG

У Києві впродовж 9 жовтня коронавірус підтвердили у 532 осіб, це найбільший показник серед усіх регіонів країни. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

“Захворіли: 279 жінок віком від 18 до 90 років, 214 чоловіків віком від 18 до 80 рокiв, 25 дівчаток від 1 до 17 років та 14 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворів, зокрема, 21 медик” - йдеться у повідомленні.

За добу до лікарень столиці потрапили 82 пацієнта. Шестро людей померли. Загалом жертвами ковіду стали 469 киян. 

З початку епідемії коронавірусом інфікувались майже 27 тисяч мешканців столиці. 

За кількістю активних хворих Київ перебуває на другому місці після Харківської області. У столиці зараз хворіють майже 17 тисяч осіб, у Харківській області - понад 18 тисяч.

Нагадаємо, 8 жовтня у Києві зареєстрували рекордну кількість нових інфікованих - 567. Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів столиці. Мер вважає, що з такою динамікою захворюваності місць в комунальних медзакладах вже дуже скоро не вистачатиме.

Три дні поспіль в Україні реєструють понад 5,5 тис. нових інфікованих щодоби. У зв'язку з цим МОЗ готує посилення карантину, однак про повторний локдаун не йдеться.

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