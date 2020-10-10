Впродовж доби в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з ковідом

Станом на ранок 10 жовтня, у лікарнях перебуває 19 тисяч хворих на коронавірус.

Впродовж 9 жовтня в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом - 990 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу у суботу.

За його словами, станом на ранок 10 жовтня у лікарнях перебуває трохи більше 19 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу або з відповідними симптомами.

Міністр нагадав, що місяць тому МОЗ вніс зміни до стандарту щодо початку лікування від ковіду. Для цього може бути достатньо клінічної картини і певних лабораторних показників, а не виключно позитивного тесту на коронавірус, зазначив Степанов.

Також 9 жовтня зафіксували рекордний показник смертності. За останню добу внаслідок ковіду померли 108 осіб. Найбільше у Дніпропетровській області - 22.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua Степанов заявив, що максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, складає 50-52 тисячі. Сьогодні виділено 37 тисяч. На початку вересня міністр заявив, що МОЗ готує ще 15 тис. ліжкомісць "найближчим часом".

8 жовтня Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на ковід-19. Оскільки, за словами міністра, ситуація може швидко вийти з-під контролю.

Три дні поспіль в Україні реєструють понад 5,5 тис. нових інфікованих щодоби. У зв'язку з цим МОЗ готує посилення карантину, однак про повторний локдаун не йдеться.