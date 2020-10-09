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Влада Іспанії закриває Мадрид на двотижневий карантин

Карантинні заходи введені в Мадриді і восьми інших муніципалітетах спільноти.

Влада Іспанії закриває Мадрид на двотижневий карантин
Мадрид. Памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе.
Фото: espanarusa.com

Уряд Іспанії на позачерговому засіданні оголосив про стан тривоги у столиці країни - автономній спільноті Мадрид - терміном на 15 днів. Це максимальний термін, який дозволяє уряду Конституція.

Про це повідомляє Elpais.

Карантинні заходи через COVID-19 введені в Мадриді і восьми інших муніципалітетах спільноти: Алькобендас, Алькоркон, Фуенлабрада, Хетафе, Леганес, Мостолес, Парла і Торрехон-де-Ардос. В список не увійшов тільки муніципалітет Алькала-де-Енарес, показники якого поліпшилися.

Контролювати закриття столиці з можливістю накладання штрафів за недотримання правил карантину будуть до 7 тисяч поліцейських.

Після завершення відведеного терміну у 15 днів будь-яке продовження стану тривоги повинно бути схвалено Конгресом.

Іспанія належать до групи країн, які найбільше постраждали від пандемії в Європі. Від коронавірусу померли 32 тисячі іспанців. 9 жовтня в Іспанії зареєстровано понад 12,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом.

 Мадрид значно сильніше постраждав від пандемії COVID-19, ніж решта іспанських міст, і став осередком спалаху коронавірусу в Західній Європі. Раніше в Мадриді ізолювали 37 кварталів, де спостерігали найвищі показники захворюваності.

Нагадаємо, іспанська столиця стала першим великим містом у Європі, у якому запровадили повторний локдаун.

Втім 9 жовтня Верховний суд Мадрида скасував рішення Міністерства охорони здоров'я про закриття міста на карантин і про введення обмежень на пересування в столиці і ще у дев'ятьох муніципалітетах регіону.

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