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Соратники експрезидента Киргизстану заявили про замах на Атамбаєва

По його автомобілю стріляли бойовими кулями.

Соратниця експрезидента Киргизстану Алзамбека Атамбаєва заявила, що по його автомобілю стріляли бойовими кулями.

Невідомий відкрив вогонь на площі Ала-Тоо у столиці країни Бішкеку .

Жолдунбаєва опублікувала відео, на якому Атамбаєв показує сліди від куль на машині.

У результаті нападу постраждав опозиціонер Тілеке Токтогазіев. Його екстрено госпіталізували.

Сам колишній глава держави заявив, що знав про підготовку замаху ще вчора, і стверджує, що до замаху причетний комітет нацбезпеки.

Атамбаєв був президентом у 2011–2017 роках, його змінив Сооронбай Жеенбеков.

Атамбаєва затримали в серпні 2018 року. Цьому передувало збройне протистояння в його резиденції. Прихильники колишнього президента змогли відбити першу атаку силовиків, на наступний день Атамбаєв здався.

У червні Атамбаєва засудили до 11 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням державних нагород.

6 жовтня Атамбаєв вийшов з СІЗО - за словами його адвоката, запобіжний захід йому змінили на домашній арешт.

З 5 жовтня у Бішкеку проходять акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, не задоволених підсумками парламентських виборів. Центральна виборча комісія визнала недійсними результати виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири з 16 партій, серед них три провладні "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".

У республіці вже створено кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема - люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску парламенту попереднього скликання.

6 жовтня киргизькі ЗМІ повідомили, що прем'єр республіки Кубатбек Боронов подав у відставку. Того ж дня кандидатуру киргизького політика Садира Жапарова на цю посаду підтримав парламент країни. Жапаров був звільнений в ніч на 6 жовтня з колонії, де відбував покарання за захоплення заручника.

8 жовтня Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон. Водночас у пресслужбі Жеенбекова агентству повідомили, що президент перебуває в Бішкеку й "особисто проводить переговори з політичними силами". Ввечері прессекретарка президента заявила, що Жеенбеков не збирається у добровільну відставку.

9 жовтня Жеенбеков відправив у відставку прем'єра та уряд, а також звільнив голову Державного комітету нацбезпеки, змінив начальника Генштабу Збройних сил і запровадив у Бішкеку надзвичайний стан.

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