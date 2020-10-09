Соратниця експрезидента Киргизстану Алзамбека Атамбаєва заявила, що по його автомобілю стріляли бойовими кулями.

Невідомий відкрив вогонь на площі Ала-Тоо у столиці країни Бішкеку .

Жолдунбаєва опублікувала відео, на якому Атамбаєв показує сліди від куль на машині.

У результаті нападу постраждав опозиціонер Тілеке Токтогазіев. Його екстрено госпіталізували.

Сам колишній глава держави заявив, що знав про підготовку замаху ще вчора, і стверджує, що до замаху причетний комітет нацбезпеки.

Атамбаєв був президентом у 2011–2017 роках, його змінив Сооронбай Жеенбеков.

Атамбаєва затримали в серпні 2018 року. Цьому передувало збройне протистояння в його резиденції. Прихильники колишнього президента змогли відбити першу атаку силовиків, на наступний день Атамбаєв здався.

У червні Атамбаєва засудили до 11 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням державних нагород.

6 жовтня Атамбаєв вийшов з СІЗО - за словами його адвоката, запобіжний захід йому змінили на домашній арешт.

З 5 жовтня у Бішкеку проходять акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, не задоволених підсумками парламентських виборів. Центральна виборча комісія визнала недійсними результати виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири з 16 партій, серед них три провладні "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".

У республіці вже створено кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема - люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску парламенту попереднього скликання.

6 жовтня киргизькі ЗМІ повідомили, що прем'єр республіки Кубатбек Боронов подав у відставку. Того ж дня кандидатуру киргизького політика Садира Жапарова на цю посаду підтримав парламент країни. Жапаров був звільнений в ніч на 6 жовтня з колонії, де відбував покарання за захоплення заручника.

8 жовтня Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон. Водночас у пресслужбі Жеенбекова агентству повідомили, що президент перебуває в Бішкеку й "особисто проводить переговори з політичними силами". Ввечері прессекретарка президента заявила, що Жеенбеков не збирається у добровільну відставку.

9 жовтня Жеенбеков відправив у відставку прем'єра та уряд, а також звільнив голову Державного комітету нацбезпеки, змінив начальника Генштабу Збройних сил і запровадив у Бішкеку надзвичайний стан.