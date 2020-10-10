Черговий раунд дебатів Трампа та Байдена скасували

У США скасували дебати між чинним президентом США республіканцем Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом. Дебати були заплановані на 15 жовтня. Про це йдеться у заяві Комісії з президентським дебатів (CPD).

Словесну дуель вирішили провести у віртуальному форматі після того, як Трамп заразився коронавірусом, але діючий президент в інтерв'ю Fox Business назвав це "неприйнятним" і відмовився від участі.

Водночас Байден заявив, що готовий брати участь у дебатах 15 жовтня із "необхідними" заходами безпеки.

У Комісії заявили, що зосередять увагу на підготовці до фінальних президентських дебатів, запланованих на 22 жовтня.

Тоді Трамп і Байден зустрінуться в Університеті Бельмонт в Нешвіллі, штат Теннессі. Модератором виступить Крістен Велкер з NBC News. Дебати будуть розбиті на шість 15-хвилинних частин, теми для яких будуть обрані заздалегідь і оголошені не менш ніж за тиждень.

Нагадаємо, перша теледуель Трампа і Байдена пройшла 29 вересня. Політики накинулись один на одного з обвинуваченнями. Байден назвав Трампа "найгіршим президентом в історії США", "клоуном", "брехуном", "щеням Путіна" і звинуватив його у розпалюванні расистських настроїв. Дональд Трамп натомість постійно перебивав опонента, висловив сумнів у його розумових здібностях і назвав роботу сина Байдена в Україні проявом корупції.

Після цих дебатів CPD змінила правила їх проведення і наділила модератора можливістю вимикати мікрофони суперників.