Румунія закрила повітряний простір з Україною

Обмеження ввели через перебування України у списку країн "жовтої зони".

Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії припинив польоти в обох напрямках з країнами "жовтої зони", куди входить і Україна.

Про це повідомляє видання Digi24.

Перелік країн "жовтої зони" був затверджений комітетом 5 жовтня і опублікований на сайті Національного інституту громадської охорони здоров'я Румунії.

Також комітет передбачив винятки для країн "жовтої зони", яких рішення про тимчасове зупинення польотів не застосовується. Це держави-члени Європейського Союзу, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати і Катар.

Нагадаємо, у червні Румунія дозволила в'їзд у країну за умови самоізоляції. Особам, які не мають можливості винаймати житло або готель, буде надана відомча ізоляція.