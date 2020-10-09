Президент Киргизстану Жеенбеков відправив у відставку прем'єра та уряд

При цьому всі члени уряду виконуватимуть обов'язки відповідно до займаних посад.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єр-міністра Кубатбека Боронова і всього уряду.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав Указ, згідно з яким відповідно до ст.65, ч.1, 2, 3 ст.87 Конституції Киргизької Республіки, п.4 ч.1 ст.13, п.1 ч.3 і ч.4 ст.23 конституційного Закону Киргизької Республіки «Про уряді Киргизької Республіки» прийнято відставку прем'єр-міністра Киргизької Республіки Кубатбека Боронова. Уряд Киргизької Республіки також вважається таким, що пішов у відставку", - йдеться в повідомленні.

Указ набуває чинності з моменту підписання.

Відповідно до документа, особи, які займали посади прем'єра, першого віцепрем'єра, інші члени уряду, виконуватимуть обов'язки відповідно до займаних посад до формування нового складу уряду.

Нагадаємо, у Бішкеку з 5 жовтня проходять акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, не задоволених підсумками парламентських виборів. Центральна виборча комісія визнала недійсними результати виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири з 16 партій, серед них три провладні "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".

У республіці вже створено кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема - люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску парламенту попереднього скликання.

6 жовтня киргизькі ЗМІ повідомили, що прем'єр республіки Кубатбек Боронов подав у відставку. Того ж дня кандидатуру киргизького політика Садира Жапарова на цю посаду підтримав парламент країни. Жапаров був звільнений в ніч на 6 жовтня з колонії, де відбував покарання за захоплення заручника.

8 жовтня Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон. Водночас у пресслужбі Жеенбекова агентству повідомили, що президент перебуває в Бішкеку й "особисто проводить переговори з політичними силами". Ввечері прессекретарка президента заявила, що Жеенбеков не збирається у добровільну відставку.