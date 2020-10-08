Україна та Велика Британія домовилися працювати над спрощенням візового режиму

Така норма міститься в "Угоді про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство"

Україна та Велика Британія налаштовані працювати над покращенням співробітництва в міграційній сфері, зокрема - над полегшенням візових умов.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

У МЗС зазначили, що така норма міститься в "Угоді про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство", яку в четвер підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"В угоді підтверджується підтримка Великою Британією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України. Окремий акцент робиться на поглибленні військового і військово-технічного співробітництва. Закріплюється налаштованість сторін покращувати співпрацю в міграційній сфері, зокрема в подальшому працювати над полегшенням візових умов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про деталі нової угоди України і Британії. За словами посла, незадовільним аспектом відносин поки що залишається питання британських віз для українців.