Президент Володимир Зеленський відвідав Лондонську фондову біржу - найстарішу фондову біржу у світі - та провів зустріч з її керівництвом та лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Фото: Офіс президента

Зеленський розповів, що сьогодні він разом з прем’єром Великої Британії підписав Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство і назвав це "історичним моментом у відносинах двох держав". Президент України закликав британські фінансові кола активно використовувати нові можливості для інвестування в Україну, зокрема - в межах розбудови ринків капіталу, приватизації державних об’єктів, побудови фінансової інфраструктури.

"Ми запроваджуємо нові фінансові інструменти. Ми голосуємо закони, які запровадять нову фінансову політику, приваблять інвестиції", – зазначив Зеленський.

Під час зустрічі обговорювалися перспективи залучення британських інвесторів до реалізації проекту "Київ-Сіті".

"Ми хотіли б побудувати Київ-Сіті – живий фінансовий центр, фінансове серце, а також район, у якому хочеться працювати й жити. Досвід, експертиза та допомога лондонського Сіті як провідного світового фінансового центру були б для нас надзвичайно корисними", - сказав Зеленський.

Президент ознайомився з історією роботи Лондонської фондової біржі, а також зробив запис у Книзі почесних гостей.

Зеленський запросив лорда-мера лондонського Сіті та делегацію британських бізнесменів, банкірів, юристів, представників інноваційних компаній та Лондонської фондової біржі відвідати Київ.

Нагадаємо, у рамках офіційного візиту до Британії Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Співрозмовники поговорили проситуацію з вакциною від COVID-19 і товарообіг між країнами.

Також сьогодні Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Об'єднаним Королівством після Brexit.