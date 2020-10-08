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В Києві відреставрували найстаріший фонтан

Він був збудований ще у 1749 році.

В Києві відреставрували найстаріший фонтан на центральній площі Подолу - "Самсон", збудований ще в 1749 році на місці резервуара, з якого місцеві жителі тоді брали воду. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у фейсбуці.

"Водограй уже давно не працював. Та й вандали його неодноразово плюндрували. Три місяці тому ми розпочали реставрацію самого фонтана і ротонди над ним, яка теж є пам'яткою архітектури. Бетонну скульптуру «Самсон» та мідну скульптуру «Андрій Первозванний», яка знаходиться на ротонді, відреставрували відповідно до оригіналів, що знаходяться у Національному художньому музеї України", - розповів Кличко.

За його словами, водограй обладнали датчиками контролю рівня води, повністю замінили інженерні системи та встановили 10 LED-світильників.

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